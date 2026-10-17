НДС на АУСН может забрать треть прибыли небольших компаний

При возможном введении НДС для бизнеса на АУСН дополнительный налог может составить от трети до половины прибыли компаний с рентабельностью 10–15%. Наибольшие риски возникнут у организаций с выручкой от 20 до 60 млн рублей.

Выравнивание условий освобождения от НДС на УСН и АУСН может существенно увеличить налоговую нагрузку на малый бизнес. Об этом «Клерку» рассказала основатель и управляющий партнер TEV Consulting, заместитель председателя Комиссии по цифровым финансовым активам и правам Совета ТПП РФ по финансовому рынку и инвестициям Елена Требина.

Сейчас на обычной УСН порог освобождения от НДС составляет 20 млн рублей, тогда как на АУСН при соблюдении условий режима можно работать без НДС с годовым доходом до 60 млн рублей.

Елена Требина «Компания с выручкой 50 млн руб. на УСН платит НДС, а её конкурент с тем же оборотом на АУСН — нет. Это стимулирует выбирать режим ради налогового эффекта и искажает конкуренцию»

По словам Требиной, выравнивание условий потребует изменения законодательства. При этом ни направление, ни механизм возможных поправок пока не определены.

В зоне риска окажутся прежде всего компании на АУСН с доходами от 20 до 60 млн рублей, особенно те, кто оказывает облагаемые НДС услуги физлицам и практически не имеет входящего налога к вычету.

Если на АУСН распространить механизм НДС со ставкой 5% без права на вычет, при неизменной цене налог составит около 4,8% выручки.

Елена Требина «Если законодатели распространят на АУСН действующий для УСН механизм со ставкой 5% без права на вычет, при неизменной цене налог составит 5/105 договорной стоимости, или около 4,8% выручки, а при рентабельности 10–15% это от трети до половины прибыли»

Эксперт подчеркнула, что это сценарный расчет, а не действующая обязанность. Кроме того, последствия зависят от характера операций: некоторые медицинские, образовательные и другие услуги освобождены от НДС.

Отдельный риск связан с долгосрочными договорами. Если после заключения договора у продавца возникает обязанность платить НДС, возможность изменить цену зависит от условий соглашения и применимых норм.

«Главный аргумент против — предсказуемость», — отметила эксперт, напомнив, что действующее законодательство предусматривает сохранение порога освобождения от НДС на УСН в размере 20 млн рублей до 2029 года включительно.

Предложения по изменению специальных налоговых режимов пока обсуждаются. Решение о введении НДС для плательщиков АУСН не принято.