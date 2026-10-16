Роструд сможет наказывать за ошибки в сведениях о трудовой деятельности без протокола

СФР будет передавать сведения о нарушениях в Роструд в электронной форме.

Постановления по делам о несвоевременной подаче или ошибках в сведениях о трудовой деятельности планируют выносить без протокола и участия нарушителя. Это предусмотрено в законопроекте Минтруда, размещенном на портале проектов НПА.

Информацию о таких случаях СФР будет направлять в Роструд в электронной форме.

Копию постановления направят в течение трех дней со дня его вынесения. Документ отправят заказным письмом или в электронной форме с усиленной электронной подписью.

По умолчанию к ответственности будут привлекать руководителя организации или ИП, который нанимает работников по трудовым договорам. Они смогут избежать наказания, если подтвердят, что нарушение допустило другое должностное лицо, уполномоченное подавать сведения в СФР.

За задержку или ошибки при передаче сведений должностным лицам грозит предупреждение либо штраф от 300 до 500 рублей.

Если закон примут, он вступитв силу с 1 сентября 2027 года.