Назвали самые высокие зарплаты за вахту

Бурильщикам предлагают почти 250 тыс. рублей за вахту. За год предложения для бурильщиков выросли на 19%.

Средняя зарплата бурильщиков достигла 249 967 рублей за вахту, следует из исследования директора по развитию Авито Работы Романа Губанова. Он проанализировал вакансии на платформе за восемь месяцев 2026 года, включая предложения с фиксированным и вахтовым графиком.

На втором месте оказались инженеры-механики. Им предлагают в среднем 244 546 рублей за вахту — на 53% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Инженеры-технологи могут получить в среднем 239 313 рублей, а зарплатные предложения для них выросли на 45%.

Крановщикам работодатели готовы платить в среднем 227 971 рубль за вахту, что на 14% больше уровня прошлого года. У электрогазосварщиков среднее предложение составляет 227 165 рублей, рост за год — 28%.

Расчеты основаны на суммах, которые работодатели указывают в вакансиях. Фактический доход зависит от региона, опыта и квалификации работника, продолжительности вахты, графика, премий, бонусов и условий конкретного работодателя.