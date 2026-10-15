Разобрали правила заполнения декларации с учетом разных оснований для льготы и особенностей работы общепита на упрощенке.

Освобождение от НДС не всегда избавляет кафе и рестораны от обязанности сдавать декларацию. Перед отчетом за III квартал необходимо проверить основание и условия применения льготы.

Для общепита на УСН важно различать освобождение от обязанностей плательщика НДС по статье 145 НК и льготу на услуги общепита по подп. 38 п. 3 ст. 149 НК. Во втором случае льготируемые операции отражают в разделе 7 декларации.

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