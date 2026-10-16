Аванс пришел 30 сентября 2026, а счет-фактуру выставили 1 октября: в каком квартале платить НДС

Оплата в сентябре, счет-фактура в октябре: когда платить НДС с аванса.

Бухгалтер хочет выставить счет-фактуру на аванс в другом налоговом периоде, будет соблюдаться правило 5 дней. Например, оплата пришла 30 сентября 2026 года, счет-фактуру выставили 1 октября 2026-го.

В каком периоде платить НДС с аванса – в 3 квартале или в 4 квартале – разъяснила эксперт сервиса «Клерк.Консультации».

Можно выставить авансовый счет-фактуру не позднее пяти календарных дней с даты получения предоплаты (п. 3 ст. 168 НК, т.е. в любой день с 30 сентября по 4 октября). А поскольку последний день срока приходится на выходной день, срок продляется до следующего за ним рабочего дня, т.е. 5 октября. (п. 7 ст. 6.1 НК).

Но такое оформление не дает права не начислять НДС с полученного аванса в 3 квартале 2026 года, поскольку момент определения налоговой базы возникает в день оплаты, а не в день оформления счет-фактуры (пп. 2 п. 1, ст. 167 НК).

Екатерина Дьяченко «Никакого практического смысла в оформлении счет-фактуры октябрем нет. Более того, это может вызвать технические трудности при включении такого авансового счета-фактуры в книгу продаж 3-го квартала 2026.»

На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Екатерина Дьяченко.