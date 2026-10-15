Средства физлиц можно привлекать для строительства гостиниц, заявил президент России Владимир Путин на съезде «Деловой России». По его словам, вложения граждан следует защитить, в том числе с помощью эскроу-счетов.

«Эти деньги должны быть защищены, и, видимо, тогда их нужно проводить через эскроу-счета», — сказал глава государства.

Еще одно условие — работа построенных объектов по единым гостиничным стандартам. Без этого может снизиться качество обслуживания, а инвестиционный инструмент потеряет привлекательность, отметил Путин.

Инициативу поднял член Координационного совета и председатель Комитета по туризму и индустрии гостеприимства «Деловой России» Роман Баталов. Он предложил выработать единый подход к привлечению инвестиций в особые экономические зоны и расширить доступ физлиц к новым инвестиционным инструментам.