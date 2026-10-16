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Налог на прибыль
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Расходы на НИОКР предложили частично списывать сразу

Минэкономразвития подготовило законопроект об учете расходов на НИОКР при расчете налога на прибыль. Основную сумму затрат компании смогут списывать по мере их возникновения, а повышающий коэффициент применять после завершения исследований.

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Расходы на НИОКР в размере фактических затрат планируют учитывать сразу, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на форуме «Деловой России». Дополнительную часть расходов по коэффициенту 2 можно будет списать после получения патента, представления упрощенного отчета и успешного завершения разработки.

«Первую единичку затрат списывать так же, как и все остальные затраты в момент возникновения. А вторую, бонусную, часть, премиальную, которая как раз является софинансированием из бюджета, уже списывать после того, как компания получила патент», — сказал Максим Решетников.

Законопроект также изменит критерии научной новизны и подход к направлениям НИОКР, по которым действует льгота. Бизнес предлагает заменить перечень разрешенных направлений списком исключений, снять ограничения для суперкомпьютерных исследований, обработки больших данных и применения искусственного интеллекта, а также отказаться от полного отчета о результатах исследований.

После согласования законопроект может быть внесен в Госдуму в ближайшее время. Сейчас расходы на НИОКР разрешено учитывать при расчете налога на прибыль с коэффициентом 2.

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