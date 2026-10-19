Депутат рассказала, как больничный влияет на отпускные

Периоды временной нетрудоспособности засчитываются в страховой стаж, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, при условии официального трудоустройства и уплаты работодателем взносов в Соцфонд, уточнила председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар.

Если сотрудник заболел до начала запланированного отдыха, даты отпуска можно сдвинуть на основании его заявления. При заболевании непосредственно во время отпуска работник имеет право продлить его или перенести на другой срок.

«Если трудоустройство официальное и работодатель перечисляет за сотрудника страховые взносы в Соцфонд, периоды временной нетрудоспособности работника, то есть время, проведенное на больничном, всегда будут учитываться в страховом стаже, дающем право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск. И болезнь — не основание для его отмены», — пояснила Элеонора Кавшар.

При этом длительное пребывание на больничном снижает общий доход сотрудника, что в дальнейшем отражается на сумме отпускных выплат. Расчетный период для определения среднего дневного заработка при оплате отпуска или выплате компенсации за неиспользованные дни составляет последние 12 календарных месяцев. Итоговая сумма зависит от размера среднего заработка и количества фактически отработанных дней, приходящихся на этот период.