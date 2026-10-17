Центробанк оштрафует ПСБ за ошибки в кредитных историях клиентов

Промсвязьбанк привлекут к административной ответственности за неисполнение обязанности по подтверждению и представлению исправленных сведений в бюро кредитных историй, следует из материалов Банка России. Постановление вынесли 15 октября 2026 года по статье 15.26.3 КоАП.

За нарушение этой статьи законодательство предусматривает наказание в виде административного штрафа. Для должностных лиц его размер составляет от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Опубликованные документы ЦБ не уточняют, к кому именно применяются санкции — к должностному или юридическому лицу. Вынесенное решение регулятора пока не вступило в законную силу.