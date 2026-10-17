Зарплатные предложения для студентов в третьем квартале 2026 превысили 100 тысяч рублей

Среднее зарплатное предложение для студентов в России в третьем квартале 2026 года составило 101 038 рублей в месяц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос в полтора раза.

Средняя предлагаемая зарплата для студентов в третьем квартале 2026 года увеличилась на 53% год к году. Самый заметный рост спроса на молодых специалистов зафиксирован в сфере строительства жилых и коммерческих объектов.

Число доступных вакансий для студентов в этой отрасли выросло на 84%, а среднее зарплатное предложение достигло 209 707 рублей в месяц. Об этом сказано в совместном исследовании «Авито Работы» и ПЭК.

Второй по темпам роста спроса стала сфера управления транспортной инфраструктурой, где количество предложений для студентов увеличилось на 76%. Средняя предлагаемая зарплата в этом сегменте составила 79 875 рублей.

На третьем месте оказалось техническое обслуживание и ремонт оборудования. Число вакансий в этой отрасли выросло на 75% год к году, а средний доход, который предлагают кандидатам, достиг 208 409 рублей в месяц.