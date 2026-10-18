Мошенники пытаются получить доступ к аккаунтам через домовые чаты

Пользователей добавляют в чаты якобы с соседями, а затем переводят в личную переписку или к фальшивому боту. Цель злоумышленников — получить код подтверждения, персональные данные или деньги.

Россиян все чаще добавляют в фальшивые домовые чаты в мессенджерах, сообщил первый зампред комитета Госдумы по цифровому развитию и ИИ, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин.

Несколько аккаунтов имитируют активность: обсуждают бытовые вопросы, указывают номера квартир и фамилии, задают друг другу вопросы. Наиболее опасный этап начинается, когда пользователя переводят из общего чата в личную переписку или направляют к якобы официальному боту.

«Если вас просят назвать такой код, особенно под предлогом проверки данных, перерасчета или подключения какой-либо услуги, разговор нужно сразу прекращать», — предупредил Немкин.

После получения кода мошенники могут сообщить о взломе аккаунта, кредите или необходимости срочно перевести деньги на «безопасный счет». Таких счетов не существует. Информацию о доме и коммунальных услугах нужно проверять через официальные сайты или известные каналы связи, а в настройках мессенджера можно запретить посторонним добавлять аккаунт в группы без разрешения.