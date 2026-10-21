Госучреждения должны платить повышенную зарплату за работу в региональные праздники
Гарантии повышенной оплаты действуют не только в федеральные, но и в региональные нерабочие праздничные дни. Новое правило не распространяется на уже прошедшие праздники.
Работу сотрудников госучреждений в региональные праздники нужно оплачивать в повышенном размере, следует из позиции Конституционного суда. Речь идет о дополнительных нерабочих днях, которые устанавливают субъекты России.
Ранее работодатели нередко считали, что нормы Трудового кодекса о повышенной оплате относятся только к федеральным праздникам, сообщила первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной защите и делам ветеранов Дарья Лантратова.
«Теперь суд прямо указал: гарантии повышенной оплаты должны действовать и в дни, объявленные нерабочими на уровне субъекта», — пояснила депутат.
Постановление Конституционного суда не имеет обратной силы. Поэтому требования о повышенной оплате работы в уже прошедшие региональные праздники удовлетворению не подлежат.
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