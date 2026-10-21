Письмо Минфина: как облагаются НДФЛ премии за выслугу лет и выплаты к юбилею

Работодатель обязан удержать НДФЛ с поощрительной премии за выслугу лет и выплаты к юбилею при увольнении сотрудника, если они предусмотрены только локальными актами организации.

Поощрительные выплаты к юбилею и премия за выслугу лет подлежат обложению НДФЛ в общем порядке, следует из письма Минфина от 01.09.2026 № 03-04-06/76443.

Освобождение от налогообложения применяется только к компенсациям, установленным законодательством.

Перечень доходов, освобождаемых от НДФЛ, зафиксирован в ст. 217 НК. Согласно норме, от налога освобождаются компенсационные выплаты при увольнении в пределах трехкратного размера среднего месячного заработка, а для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей — в пределах шестикратного размера.

Если выплаты при увольнении не предусмотрены законодательными актами, а назначены по инициативе работодателя на основании коллективного или трудового договора либо локального нормативного акта, льготный лимит к ним не применяется. Такие суммы включаются в налогооблагаемую базу по НДФЛ в полном объеме.