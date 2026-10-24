Почти треть россиян отказываются от онлайн-кредитов из-за страха перед мошенниками

Опасения столкнуться с злоумышленниками и утечкой данных заставляют 29% граждан отказываться от оформления кредитов через интернет.

29% россиян не оформляют онлайн-кредиты из-за страха перед мошенниками и риска утечки персональных данных, свидетельствуют результаты исследования IT-разработчика ГК ОТР. Главным барьером при получении финансовых продуктов в сети страх потери средств или утечки информации называют 24% участников опроса.

С фишинговыми сайтами и подозрительными ссылками сталкивались 32% респондентов, а 19% заявили о попытках получить доступ к их банковским картам или аккаунтам. Недоверие к конкретным приложениям или сайтам мешает оформлению услуг 10% опрошенных, а недоверие к самой финансовой организации — 7%.

Еще одной причиной отказов становится непонятный для пользователей механизм обработки информации. По данным исследователей, 20% респондентов отказываются от онлайн-продуктов из-за неясности, как защищаются их данные, 17% — из-за необходимости загружать слишком много документов, а 14% — из-за большого числа подтверждений. При этом 42% граждан готовы потратить на дополнительные шаги защиты до двух минут, а 22% — до пяти минут.

Клиенты финансово-кредитных организаций проявляют высокий интерес к повышению прозрачности систем безопасности. Положительно идею создания «рейтинга безопасности» банков оценили 44% опрошенных, а 24% заявили, что не стали бы обращаться в компании с низкими показателями защищенности.

Исследование проводилось среди 1200 жителей 20 российских городов в возрасте от 20 до 55 лет.