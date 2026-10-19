Экс-сотрудник ФНС допустил отмену УСН 6% и патента в будущем

Налоговые спецрежимы могут постепенно ограничивать вплоть до полной отмены. Такой сценарий допускает бывший сотрудник ФНС, хотя официальных решений об отмене УСН «доходы» и ПСН нет.

Отмена УСН с объектом «доходы», АУСН и патентной системы в обозримом будущем вполне возможна, считает налоговый консультант, автор проекта «Налоговый Инсайдер», экс-заместитель начальника отдела Управления ФНС Дмитрий Кудряшов. Об этом он рассказал в интервью «Клерку».

По мнению эксперта, изменения могут происходить постепенно: сначала ограничат отдельные льготы, затем пересмотрят условия применения спецрежимов, после чего возможна их полная отмена.

«В каком году это случится, сказать не возьмусь, но я действительно считаю, что к этому мы идем», — отметил Кудряшов.

При этом сообщения о предложениях «Деловой России» отменить спецрежимы были опровергнуты самим объединением. Прогноз эксперта не означает, что такие изменения уже готовятся к принятию.

Почему бизнес поверил в возможную отмену УСН и патента и каких изменений опасается эксперт — читайте в полном интервью.