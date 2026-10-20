Просрочка кредитов в сфере недвижимости выросла в 1,5 раза

Просроченная задолженность компаний строительной отрасли и сферы недвижимости с начала 2026 года приблизилась к 600 млрд рублей. Основной прирост проблемных долгов пришелся на организации, занимающиеся операциями с недвижимым имуществом.

Просрочка застройщиков и компаний, работающих на рынке недвижимости, выросла на 177 млрд рублей с начала 2026 года и к 1 сентября достигла 592 млрд рублей, следует из данных Банка России. При этом общий кредитный портфель этих отраслей увеличился только на 8%, до 9,3 трлн рублей.

Строительный сектор и операции с недвижимостью обеспечили почти половину всего прироста проблемных корпоративных долгов в стране.

Наиболее сильное ухудшение показателей зафиксировано у организаций, которые покупают, продают, сдают в аренду и управляют недвижимостью. Их просроченная задолженность поднялась на 62% и составила 433 млрд рублей, или 8,5% от кредитного портфеля сектора. У компаний, специализирующихся на строительстве зданий, объем плохих кредитов вырос на 8%, достигнув 160 млрд рублей (около 4% портфеля).

Сложности с обслуживанием обязательств связаны с высокими процентными ставками по кредитам с плавающей ставкой, отказом от снижения ключевой ставки регулятором в сентябре и ослаблением спроса на жилье. Дополнительное давление оказывает удорожание рыночной ипотеки до 18–19% годовых и ужесточение условий льготных программ, включая изменение ставок по семейной ипотеке с октября.

Негативная финансовая динамика сказывается на сроках реализации проектов. В первом полугодии 2026 года более 53% российских девелоперов сдавали объекты с отставанием от графика, а на 1 июня 2026 года из 125 млн кв. м строящегося жилья почти 13% возводилось с задержкой.