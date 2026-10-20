Назвали самые востребованные операции с цифровым рублем

Переводы и плата за госуслуги стали самыми популярными операциями с цифровым рублем.

Банковские переводы совершают 28% пользователей цифрового рубля, выяснил ВТБ по итогам опроса россиян. Вторыми по популярности стали оплата услуг ЖКХ, налогов и другие платежи в пользу государства, на которые приходится 24% операций. На третьем месте оказалась оплата онлайн-покупок с долей в 23%.

Каждый пятый респондент уже получал перевод или пополнял цифровой кошелек, 17% оплачивали покупки в розничных магазинах, а 35% участников ограничились только открытием счета.

Главным мотивом для открытия цифрового кошелька стало любопытство и желание протестировать новую технологию, об этом заявили 42% опрошенных. Возможность легко открыть счет через мобильное приложение привлекла 36% клиентов, а советы знакомых повлияли на решение 21% участников. Экономическую выгоду в виде бесплатных переводов назвали причиной 33% респондентов.

Для регулярного использования новой формы валюты пользователям не хватает программ лояльности: 54% респондентов ждут кешбэк или скидки, 42% рассчитывают на расширение сети принимающих магазинов, а 38% назвали важным условием возможность офлайн-оплаты без доступа к интернету.

Массовый запуск цифрового рубля в России стартовал 1 сентября 2026 года, когда крупные банки и розничные сети начали открывать свою инфраструктуру для работы с третьей формой национальной валюты. Портрет типичного пользователя цифрового рубля представляет собой мужчину в возрасте от 36 до 45 лет, который активно пользуется банковскими услугами и занимается инвестициями.