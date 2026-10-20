Юрист объяснил, когда за невыполнение плана продаж грозит увольнение

Невыполнение плана продаж само по себе не дает работодателю права уволить сотрудника. Для увольнения необходимо доказать, что работник неоднократно нарушал трудовые обязанности без уважительных причин.

Работодатель может уволить сотрудника по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, если тот неоднократно не исполняет трудовые обязанности без уважительных причин и уже имеет действующее дисциплинарное взыскание. Об этом «Клерку» рассказал руководитель юридической компании Kelin Дмитрий Келин.

Чтобы обосновать увольнение, работодателю необходимо закрепить конкретные обязанности в трудовом договоре, должностной инструкции или положении о KPI, ознакомить с ними сотрудника под подпись и обеспечить условия для выполнения работы.

Доказательствами нарушений могут стать данные CRM, отчеты и записи звонков. При этом работодатель обязан соблюдать процедуру привлечения к дисциплинарной ответственности: зафиксировать нарушение и запросить у сотрудника письменное объяснение.

Судебная практика по таким спорам неоднозначна.

«Одни суды считают, что невыполнение плана можно признать нарушением, только если работодатель докажет неисполнение конкретных обязанностей», — пояснил Келин.

Например, Санкт-Петербургский городской суд восстановил на работе менеджера, указав, что результат продаж зависит не только от сотрудника, но и от клиентов и рыночной ситуации (определение от 13.02.2020 № 33-2809/2020).

В то же время другие суды допускают дисциплинарные взыскания непосредственно за невыполнение плана. Такие решения принимали Ростовский областной суд (определение от 20.09.2018 № 33-16754/2018) и Алтайский краевой суд (определение от 18.11.2017 № 33-10543/2017).