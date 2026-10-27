Зарплаты некоторых специалистов упали вдвое — рекрутер объяснила причины

Специалистам, которые раньше получали 400–500 тысяч рублей, теперь могут предлагать работу за 150–200 тысяч. Рекрутер Алёна Владимирская рассказала, почему работодатели пересматривают зарплаты и кому стало сложнее найти работу.

После стремительного роста зарплат в 2023–2024 годах российский рынок труда столкнулся с обратной тенденцией. Компании сокращают зарплатные предложения, а соискатели не готовы отказываться от привычного уровня дохода. Об этом рекрутер Алёна Владимирская рассказала в интервью редакционному директору «Клерка» Александру Табернакулову.

«Люди, которые выходят на рынок труда и привыкли получать 400–500 тысяч рублей, очень удивляются, когда им предлагают 150–200 тысяч. Это очень сильно фрустрирует людей», — отметила эксперт.

По словам Владимирской, особенно сложно сейчас искать работу маркетологам, пиарщикам и топ-менеджерам. При этом квалифицированные рабочие и промышленные инженеры по-прежнему востребованы.

Ситуацию осложняет то, что компании перестали нанимать сотрудников на перспективу. Если раньше бизнес мог взять сильного специалиста даже без открытой вакансии, чтобы тот не ушел к конкурентам, то теперь работодатели не готовы к таким решениям.

Владимирская советует соискателям пересмотреть зарплатные ожидания, поддерживать профессиональную репутацию и развивать связи в своей отрасли. По ее оценке, поиск работы даже у сильного специалиста может занимать три-четыре месяца.

Подробнее о том, как изменился рынок труда и какие специалисты остаются востребованными, Алёна Владимирская рассказала в интервью «Клерку».