Через веб-фишинг ежемесячно похищают до 400 млн рублей

Общий объем списаний без согласия клиентов достигает 2,3-2,5 млрд рублей в месяц. Оценка ущерба в 1,1 млрд рублей возможна только с учетом гибридных атак.

На веб-фишинг приходится около 12-15% ежемесячных хищений со счетов физлиц, подсчитали в «Информзащите» на основе данных Банка России. Это примерно 300-400 млн рублей из общего объема в 2,3-2,5 млрд рублей.

Ущерб в 1,1 млрд рублей в месяц реалистичен, если учитывать гибридные схемы. В таких атаках человек сначала переходит на поддельный сайт бренда, а затем мошенники по телефону убеждают его перевести деньги или оформить кредит.

«Под давлением банковского антифрода и быстрой блокировки сайтов модель атак перестроилась: время жизни домена сократилось с пары суток до 4-12 часов из-за автоматического обмена данными между регуляторами и регистраторами», — сообщили в «Информзащите».

Банки также усилили контроль переводов по СБП и картам, поэтому мошенники стали дробить суммы. Кроме того, злоумышленники переходят из открытого интернета в Telegram, используя поддельные каналы брендов, ботов и Mini Apps, которые сложнее блокировать.