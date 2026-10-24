Поставщик отказался исправлять УПД — что делать бухгалтеру

Если поставщик прислал документы с реквизитами другой компании и отказывается их исправлять, бухгалтеру нужно подтвердить реальность операции и письменно потребовать надлежащие документы. Самостоятельно менять реквизиты контрагента нельзя.

Компания получила товар, но обнаружила, что договор заключен с одной организацией, а закрывающие документы оформлены от имени другой. При этом поставщик не соглашается исправить расхождения.

В такой ситуации необходимо направить письменное требование контрагентам и выяснить, на каком основании в документах появилась другая организация. Об этом «Клерку» рассказала аттестованный аудитор Анастасия Скворцова.

«Чужие подписи и реквизиты нельзя исправлять самостоятельно», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, бухгалтеру следует сохранить переписку с поставщиком, подтверждение отправки требования и отказ в исправлении документов. Дополнительно нужно собрать доказательства фактического получения товара или оказания услуг.

Первичные документы исправляют по правилам закона о бухучете и ФСБУ 27/2021. Если существенная ошибка допущена в счете-фактуре, продавец должен оформить исправленный документ.

При этом корректировочный счет-фактура не предназначен для исправления ошибочных реквизитов продавца. Его используют при последующем изменении стоимости отгрузки, в том числе цены или количества товаров.

Отказ поставщика исправить документы не отменяет состоявшуюся хозяйственную операцию. Однако без достоверных подтверждений компания рискует столкнуться с претензиями ФНС при признании расходов и заявлении вычета НДС.