Профсоюзы потребовали защитить работников от увольнений из-за ИИ

При внедрении ИИ, роботов и нового оборудования работодатели должны обучать сотрудников работе в изменившихся условиях. Профсоюзы также предлагают закреплять улучшенные условия труда в коллективных договорах.

Право на переобучение должно стать элементом трудовой защиты, сказал глава Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев. По его словам, автоматизация должна освобождать сотрудников от тяжелых, опасных и монотонных операций, а не приводить к автоматической потере работы.

«Если предприятие внедряет роботов, искусственный интеллект или новое оборудование, сотрудник должен получать знания, необходимые для работы в изменившихся условиях», — подчеркнул Сергей Черногаев.

ФНПР также предлагает использовать дефицит кадров для улучшения оплаты и условий труда. Требования к нагрузке, обучению, охране труда и социальным гарантиям следует закреплять в коллективных договорах и соглашениях. По оценке Минтруда, к 2030 году экономике дополнительно потребуется 3,1 млн работников.

Около четверти работников в мире заняты в профессиях, на которые в той или иной степени влияет ИИ, оценивает Международная организация труда. Работодатели ожидают, что к 2030 году изменятся или устареют 39% ключевых навыков, а повышение квалификации или переобучение потребуется 59% сотрудников.