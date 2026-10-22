Эксперт не ждет снижения ставки ЦБ и советует вкладчикам обратить внимание на короткие депозиты

Ускорение инфляции до 7,2% после индексации тарифов ЖКУ может помешать Банку России возобновить снижение ключевой ставки уже в 2026 году.

Центробанк с большой вероятностью сохранит ключевую ставку на уровне 14% на заседании 23 октября 2026 года. Такой прогноз «Клерку» дала руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Она считает сохранение ставки базовым сценарием и ожидает от ЦБ нейтрально-жесткий сигнал по дальнейшим решениям.

«Базовый сценарий на ближайшем заседании — сохранение ключевой ставки на уровне 14% годовых. Это будет вторая пауза подряд, вероятно, с нейтрально-жестким сигналом», — отметила Инна Солдатенкова.

По мнению эксперта, инфляция и высокие инфляционные ожидания пока не позволяют регулятору вернуться к смягчению денежно-кредитной политики.

Главным фактором для регулятора остается инфляция. В сентябре годовой рост цен составил 6,35%, а после октябрьской индексации тарифов ЖКУ, по оценке Минэкономразвития, ускорился до 7,2%. Дополнительное давление создают инфляционные ожидания населения, которые держатся около 14%, а также активное кредитование, рост зарплат и увеличение бюджетных расходов.

При этом эксперт не видит оснований для повышения ставки. После октябрьского скачка тарифов недельный рост цен замедлился, а потребительский спрос постепенно охлаждается.

По ее оценке, до конца года ставка, скорее всего, останется на уровне 14%. Возвращение к снижению возможно только при устойчивом замедлении инфляции, снижении инфляционных ожиданий и дальнейшем охлаждении спроса. Наиболее вероятным сценарием эксперт считает возобновление цикла снижения уже в 2027 году.

Для вкладчиков резких изменений пока не ожидается. После сентябрьской паузы снижение доходности депозитов остановилось, а средняя ставка по вкладам даже немного выросла — с 10,13% до 10,24%.

Наибольшую доходность сейчас продолжают приносить короткие вклады. Средняя ставка по трехмесячным депозитам составляет 11,76%, тогда как по годовым — 9,78%. На рынке кредитования также не ожидается существенных изменений. Рыночная ипотека, по прогнозу Солдатенковой, до конца года останется около 19% годовых. Автокредиты сохранятся вблизи 23%, а ставки по кредитам наличными будут зависеть не только от ключевой ставки, но и от оценки риска конкретного заемщика.

По словам эксперта, главным итогом заседания для рынка станет не столько решение по ставке, сколько сигнал Банка России о дальнейшей траектории денежно-кредитной политики. Если регулятор сохранит настрой на будущее снижение ставки, рынок воспримет это как подтверждение продолжения смягчения в 2027 году.