🧾 Налоговая уточнила правила выдачи чеков для управляющих компаний
Управляющие организации обязаны выдавать кассовые чеки за платныe работы в квартирах.
Управляющие организации обязаны применять онлайн-кассы при любых расчетах с гражданами, следует из положений Федерального закона № 54-ФЗ. При оплате наличными или картой мастеру либо в кассе чек выдают в момент расчета, а при безналичном переводе по квитанции УК формирует его в течение пяти рабочих дней и предоставляет по требованию жильца, напомнили в УФНС.
Если расчет происходит через платежного агента, например Почту или ЕРЦ, фискальный документ выдает организация, принявшая платеж.
Кассовый чек вместе с актом выполненных работ служит официальным подтверждением того, что ремонт проводили сотрудники управляющей компании. Наличие этих документов позволяет возложить на УК ответственность и доказать ее вину, если после визита сантехника или электрика произойдет авария и пострадает имущество.
При отказе компании выдать кассовый чек жильцы могут направить жалобу в налоговые органы через личный кабинет на сайте ФНС. К обращению следует приложить имеющиеся документы: акт выполненных работ, расписки или скриншоты банковских переводов. На основании полученных материалов инспекторы проведут проверку, а за нарушение кассовой дисциплины организации грозит административный штраф по ст. 14.5 КоАП.
За ремонт общедомового имущества, включая стояки отопления и общие трубы до первого отключающего вентиля, УК не имеет права требовать отдельную плату. Такие работы уже входят в платежи за содержание жилого помещения.
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