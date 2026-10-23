Кабмин ограничит выплату пособия при досрочном выходе из декрета

Пособие по уходу за ребенком при досрочном выходе из декрета сохранят только при отпуске от двух месяцев

Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет сохранят только за теми сотрудниками, которые находились в декретном отпуске не менее двух месяцев, следует из законопроекта Правительства РФ. Сейчас в Трудовом кодексе отсутствуют требования к минимальному периоду такого отпуска. В кабмине считают, что это приводит к злоупотреблениям со стороны работников.

Сотрудники с высоким заработком оформляют декрет на один или несколько дней, после чего возвращаются к работе и продолжают получать выплату. При этом фактический уход за ребенком берет на себя другой член семьи, например, мать, которая оформляет отпуск уже без пособия.

«В данном случае лицо, осуществляющее фактический уход за ребенком и находящееся в отпуске по уходу за ребенком, не получает страховое обеспечение, что не соответствует целевому предназначению пособия», — указали авторы инициативы в пояснительной записке.

Параллельно в Госдуму внесен законопроект, увеличивающий на 30 дней годовой лимит оплачиваемых больничных по уходу за детьми. В случае одобрения обеих инициатив новые нормы вступит в силу с 1 января 2027 года.