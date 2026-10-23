Штрафы за управление авто без прав хотят поднять в два раза

За управление автомобилем без права управления штраф составит от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, следует из поправок в КоАП, внесенных правительством в Госдуму 23 октября 2026 года. В настоящее время за такое правонарушение предусмотрено взыскание в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

За повторное совершение аналогичного нарушения предлагается ввести отдельную административную ответственность. За повторную езду без прав водителям придется заплатить от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Необходимость ужесточения санкций связана с ростом аварийности: с 2021 года число ДТП с участием лиц без прав выросло на 38,2% и достигло 11 634 случаев. При этом ежегодно более 12 тысяч нарушителей привлекаются к ответственности за управление транспортом без прав три и более раза.