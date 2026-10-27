Мошенники направляют россиян в Росфинмониторинг для аннулирования поддельных доверенностей

Злоумышленники используют новую схему обмана: они убеждают граждан, что на их счета оформлена доверенность на третье лицо, а аннулировать ее якобы может только специалист финразведки. С помощью этой легенды аферисты получают доступ к банковским аккаунтам и персональным данным.

Мошенники предлагают гражданам перевести деньги на «безопасный счет» для аннулирования фиктивной доверенности, сказала официальный представитель Росфинмониторинга Ирина Рязанова.

Злоумышленники связываются с жертвами через мессенджеры, отправляют фальшивые документы, запрашивают коды от «Госуслуг», а также запугивают обвинениями в финансировании терроризма. Во избежание последствий людям предлагают подписать «индивидуальный договор» и выманивают средства.

Нередко этой легенде предшествует обман с заменой домофона. Злоумышленники просят назвать код якобы для активации ключа, который на самом деле открывает доступ к личному кабинету «Госуслуг» или онлайн-банку. После этого с жертвой связываются лжесотрудники мониторинга и предлагают направить запрос в Росфинмониторинг для отмены оформленной доверенности.

«Эти схемы могут варьироваться и видоизменяться. Но важно помнить, что Росфинмониторинг не связывается с гражданами через мессенджеры, не звонит и не направляет СМС-сообщения. Остерегайтесь фейковых страниц и не переходите по подозрительным ссылкам», — подчеркнула Ирина Рязанова.

С января по октябрь 2026 года в Федеральную службу по финансовому мониторингу поступило более 660 обращений от граждан, столкнувшихся с подобными действиями аферистов.