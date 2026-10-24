Соискатели могут запросить проект трудового договора до подписания

Кандидат на вакансию вправе заранее запросить текст трудового договора для изучения условий и консультации с юристом.

Работодатель может передать проект трудового договора соискателю заблаговременно, чтобы тот изучил условия труда и оплаты, сообщила председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар. По ее словам, это нормальная практика, которая позволяет кандидату спокойно проверить документ и задать возникшие вопросы.

«Конечно, он имеет право, и это нормальная практика, когда человеку присылается договор, который он будет подписывать, заблаговременно, чтобы человек мог изучить этот договор, возможно, показать юристу, [узнать] какие условия труда, какая оплата, иные условия договора», — отметила депутат.

Если компания отказывается выдать проект документа и локальные нормативные акты заранее, кандидат может обратиться в трудовую инспекцию или профсоюз при его наличии в организации.

При этом ТК прямо не обязывает работодателя предоставлять соискателю проект договора до его подписания. По закону документ оформляют в письменном виде не позднее трех рабочих дней со дня фактического допуска сотрудника к работе, однако ознакомить новичка с правилами внутреннего трудового распорядка и локальными нормативными актами компания обязана строго до подписания договора.