Банки начнут проверять снятие наличных в первые сутки после выдачи кредита

Кредитные организации сочтут подозрительными действия клиента, если он снимает средства или повышает лимит по кредитке в течение 24 часов после получения займа.

Снятие заемных средств в течение 24 часов после оформления кредита может указывать на то, что клиент находится под воздействием злоумышленников, сообщили в Банке России. К аналогичным триггерам относится увеличение лимита на выдачу наличных, включая операции по кредитной карте.

«Банк может решить, что клиент находится под влиянием злоумышленников, если снимает деньги в течение 24 часов после оформления кредита (займа) или увеличивает лимит на выдачу наличных, в том числе по кредитной карте», — указал регуляторе.

Внимание службы безопасности банка привлекут и крупные операции на сумму свыше 200 тысяч рублей. В частности, речь идет о переводе денег со своего счета в другой кредитной организации по Системе быстрых платежей либо о досрочном закрытии депозита на сопоставимую сумму.

Основанием для проверки также послужат технические и поведенческие индикаторы. В их числе:

нетипичное поведение клиента при снятии средств;

смена номера телефона для авторизации в интернет-банке;

изменение характеристик устройства;

обнаружение на нем вредоносного софта;

рост числа звонков или входящих СМС с неизвестных номеров минимум за 6 часов до совершения операции.