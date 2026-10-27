Банки начнут проверять снятие наличных в первые сутки после выдачи кредита

Снятие заемных средств в течение 24 часов после оформления кредита может указывать на то, что клиент находится под воздействием злоумышленников, сообщили в Банке России. К аналогичным триггерам относится увеличение лимита на выдачу наличных, включая операции по кредитной карте.
«Банк может решить, что клиент находится под влиянием злоумышленников, если снимает деньги в течение 24 часов после оформления кредита (займа) или увеличивает лимит на выдачу наличных, в том числе по кредитной карте», — указал регуляторе.
Внимание службы безопасности банка привлекут и крупные операции на сумму свыше 200 тысяч рублей. В частности, речь идет о переводе денег со своего счета в другой кредитной организации по Системе быстрых платежей либо о досрочном закрытии депозита на сопоставимую сумму.
Основанием для проверки также послужат технические и поведенческие индикаторы. В их числе:
нетипичное поведение клиента при снятии средств;
смена номера телефона для авторизации в интернет-банке;
изменение характеристик устройства;
обнаружение на нем вредоносного софта;
рост числа звонков или входящих СМС с неизвестных номеров минимум за 6 часов до совершения операции.
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рост числа звонков или входящих СМС с неизвестных номеров минимум за 6 часов до совершения операции - эээ, банкам и это доступно?