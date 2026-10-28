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Эксклюзив

Директор оплатил счет компании со своей личной карты: почему получателю грозит штраф

При оплате от физлица за организацию нужно применять онлайн-кассу.

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На расчетный счет организации поступили денежные средства от физлица за юрлицо – оплатил директор). Компания с физлицами не работает, ККТ у нее нет. В платежном поручении не указано, что платеж осуществлен за организацию.

Что делать в этой ситуации, можно ли принять в данном случае деньги от физлица без ККТ – разъясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Надежда Камышева Эксперт

Эксперт Клерка

«Обязанность применять ККТ в данном случае есть. Поскольку расчет производится именно с физлицом, оно является плательщиком. И не важно, написано в платежке, что оплата за юрлицо или нет.»

Судебная практика в пользу ФНС. Так, Интерфакс за невыдачу чека в подобном случае в 2022 году оштрафовали.

Кроме того, из-за того, что в платежке не указана оплата за иное лицо, плательщик через некоторое время может заявить о том, что ничего не покупал и просто ошибся. И потребовать деньги назад плюс пени за пользование деньгами.

Эксперт рекомендует вернуть деньги этому физлицу как ошибочно перечисленные, чтобы платеж провели от юрлица.

На вопрос ответила эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету, главный эксперт консультаций «Клерка» Надежда Камышева.

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