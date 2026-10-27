Можно ли уведомить сотрудника о сокращении во время отпуска

Работодатель вправе предупредить сотрудника о предстоящем увольнении в период отпуска, но не должен вызывать его на работу. Отказ подписать уведомление не отменяет факт ознакомления с ним.

Уведомить работника о сокращении во время его отпуска можно без вызова на работу, следует из ответа специалистов портала Онлайнинспекция.рф. При этом работодателю важно подтвердить, что сотрудник получил предупреждение.

Работник вправе отказаться подписывать уведомление. Однако такой отказ сам по себе не означает, что сотрудника не предупредили о предстоящем увольнении из-за сокращения численности или штата.

Работодатель обязан персонально и под подпись предупредить сотрудника о сокращении не менее чем за два месяца до увольнения. Такое требование установлено ч. 2 ст. 180 ТК РФ.