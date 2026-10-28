Россияне оплатили налоги через Госуслуги более 16 млн раз с начала 2026 года

С начала 2026 года жители России воспользовались порталом «Госуслуги» для уплаты налогов 16,3 млн раз. С августа налоговые уведомления для физических лиц по умолчанию направляются в личные кабинеты пользователей сервиса.

По данным Минцифры, в 2026 году россияне оплатили налоги через портал «Госуслуги» 16,3 млн раз. Там можно не только получать налоговые уведомления в электронном виде, но и сразу погашать начисления на платформе.

С 1 августа уведомления для физических лиц автоматически поступают в личный кабинет на портале. Такой способ доступен пользователям с подтвержденной учетной записью, если они не отказались от электронного взаимодействия и сумма начисленных налогов превышает 300 рублей. Об этом сказано на сайте министерства.

В уведомления могут входить имущественный, земельный и транспортный налоги, а также НДФЛ. Если условия для получения электронного уведомления не выполнены, ФНС направляет документы заказным письмом по почте.

В 2026 году граждане уплачивают налоги за 2025 год. Налоговые уведомления должны поступить не позднее чем за 30 рабочих дней до срока платежа. Как правило, рассылка начинается в сентябре, а перечислить начисленные суммы необходимо до 1 декабря.

После истечения этого срока за несвоевременную уплату налогов начисляются пени.