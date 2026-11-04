Беспроцентный заем работнику не освобождает от уплаты НДФЛ

При выдаче беспроцентного займа работнику компания должна учитывать экономию на процентах и ежемесячно рассчитывать НДФЛ. Ошибки в расчете материальной выгоды могут привести к налоговым претензиям.

Сама сумма займа не считается доходом сотрудника, поскольку деньги необходимо вернуть. Однако экономия на процентах может признаваться материальной выгодой, облагаемой НДФЛ. Это предусмотрено статьей 212 НК РФ.

Как пояснила «Клерку» Оксана Мощенко, кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, при расчете материальной выгоды по рублевому беспроцентному займу необходимо использовать 2/3 меньшего значения ключевой ставки ЦБ на дату заключения договора или получения дохода.

Например, если сотрудник получил заем 900 тыс. рублей, а расчетная ключевая ставка составляет 12%, за 30 дней материальная выгода достигнет 5 917,81 рубля. НДФЛ по ставке 35% составит 2 071 рубль. Ключевая ставка в примере условная.

Материальную выгоду рассчитывают в последний день каждого месяца, а налог удерживают при выплате зарплаты или другого денежного дохода. При этом удержание не может превышать 50% выплаты.

Если удержать НДФЛ невозможно, работодатель должен до 25 февраля следующего года сообщить об этом сотруднику и ФНС. Тогда физлицо самостоятельно уплатит налог по уведомлению до 1 декабря.

Эксперт также предупредила, что налоговые претензии могут возникнуть из-за отсутствия в договоре условия о беспроцентности, неправильного выбора ключевой ставки и неучтенных частичных погашений займа.

Если компания простит сотруднику долг, у него может возникнуть отдельный облагаемый НДФЛ доход в размере прощенной задолженности.