Госдума хочет упростить уголовное преследование нелегальных кредиторов

Нелегальных кредиторов предлагают привлекать к уголовной ответственности без предварительных административных наказаний. Госдума приняла соответствующие законопроекты в первом чтении.

Сейчас по статье 171.5 УК РФ уголовная ответственность за незаконную выдачу потребительских займов на сумму свыше 3,5 млн рублей наступает только в том случае, если нарушителя ранее дважды привлекали к административной ответственности за аналогичные действия.

Поправки отменяют это условие. Если закон примут, сам факт незаконной выдачи займов в крупном размере сможет стать основанием для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Одновременно предлагается уточнить статью 14.56 КоАП РФ. Административную ответственность будут применять, если в действиях нелегального кредитора нет признаков преступления.

Авторы инициативы объясняют изменения тем, что недобросовестные кредиторы обходят действующие нормы, меняя номинальных руководителей и индивидуальных предпринимателей. Из-за этого процедуру привлечения к ответственности приходится начинать заново.

По данным Банка России, в стране действуют более 95 сетей нелегальных кредиторов, объединяющих около 1 250 точек.

Разработчики законопроектов также предупреждают о возможном росте нелегального кредитования в 2026–2027 годах на фоне перехода микрофинансовых организаций к обязательному использованию биометрии.

Пока поправки не действуют: законопроекты прошли только первое чтение в Госдуме.