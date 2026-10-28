Более половины работодателей не планируют выплачивать 13 зарплату за 2026 год

53% российских работодателей не собираются выплачивать годовые премии по итогам 2026 года. Еще 38% компаний, которые премировали сотрудников в прошлом году, решили отказаться от таких выплат.

В исследовании кадровой компании Cornerstone приняли участие 257 российских организаций. Из них только 26% намерены гарантированно выплатить премии всем сотрудникам, а 21% планируют поощрить лишь часть коллектива. Об этом «Известиям» рассказал гендиректор Cornerstone Владислав Быханов.

Чаще всего без годовых бонусов рискуют остаться сотрудники розничной торговли, туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса. В этих отраслях выплаты особенно сильно зависят от сезонности и финансовых результатов компаний.

Премии также могут сократить работникам подразделений, не выполнивших KPI, и сотрудникам, чьи должности не относятся к приоритетным для бизнеса.

«Если бизнес сталкивается со снижением прибыли, ростом себестоимости или необходимостью обслуживать дорогие кредиты, расходы на бонусы становятся одним из пунктов пересмотра бюджета», — пояснил Быханов.

При этом 13-я зарплата не является обязательной выплатой по Трудовому кодексу. Работодатель должен ее начислить, если такая обязанность предусмотрена трудовым или коллективным договором либо локальными нормативными актами.

Сотрудникам стоит проверить положение о премировании, чтобы узнать условия получения годового бонуса, порядок его расчета и сроки выплаты.