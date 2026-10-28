Банки стали чаще блокировать бизнесу доступ к онлайн-обслуживанию

Российские компании все чаще сталкиваются с блокировкой доступа к интернет-банку. Даже после предоставления документов ограничения могут сохраняться месяцами, а для проведения платежей предпринимателям приходится обращаться в отделения банков.

В 2026 году российские банки стали чаще ограничивать компаниям дистанционное банковское обслуживание (ДБО). Об увеличении числа таких случаев рассказали «Известиям» юристы, которые занимаются спорами бизнеса с кредитными организациями.

По данным Банка России, в январе — июле 2026 года регулятор получил 23,8 тыс. жалоб, связанных с отказами в проведении операций или ограничениями использования счетов. Около 8% обращений, или 1,8 тыс., поступили от бизнеса.

При этом общее количество таких жалоб в первом полугодии выросло примерно на треть по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. По оценке начальника юридического департамента «ВМТ Консалт» Софьи Лукиновой, число дел об ограничении дистанционного обслуживания увеличилось как минимум на 10%.

Банки могут ограничивать доступ к онлайн-обслуживанию из-за подозрительных операций по 115-ФЗ и 161-ФЗ. Поводом для проверки становятся необычно крупные переводы, операции с новыми контрагентами, частое снятие наличных, транзитные платежи и несоответствие операций деятельности компании.

В некоторых случаях ограничения сохраняются даже после предоставления запрошенных документов. Например, одному предпринимателю доступ к интернет-банку заблокировали на полгода, а другой компании вместо восстановления обслуживания предложили закрыть счет.

Споры доходят до суда. В 2026 году арбитражные суды признали незаконными ограничения дистанционного обслуживания в нескольких делах, в том числе с участием ВТБ, ПСБ и Бланк Банка.

Однако блокировка интернет-банка не всегда означает, что компания лишена доступа к своим деньгам. В одном из дел Верховный суд отказался взыскивать с Альфа-банка 7,2 млн рублей убытков, поскольку организация могла проводить платежи через отделение.

По мнению юристов, увеличение числа блокировок связано в том числе с ужесточением контроля за подозрительными операциями и использованием автоматизированных систем проверки.

Чтобы снизить риск ограничений, эксперты рекомендуют заранее готовить документы по крупным и нетипичным сделкам, оперативно отвечать на запросы банков и проверять контрагентов.

Если доступ к ДБО уже заблокирован, следует запросить у банка основания ограничений и перечень необходимых документов. Юристы также советуют сохранять переписку, платежные поручения и отказы банка — эти материалы могут понадобиться при судебном разбирательстве.