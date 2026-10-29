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Проверка контрагентов
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🔥 На «Клерке» обновили сервис проверки контрагентов: теперь доступны арбитражные дела, долги и банкротства

В «Клерк.Системе» появилась расширенная проверка контрагентов. Теперь пользователи могут оценивать надежность компаний, изучать судебные споры, исполнительные производства, банкротства и участие в госзакупках.

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«Клерк» запустил обновленный сервис проверки контрагентов в личном кабинете. Новые возможности уже доступны пользователям с подписками «Клерк.Система» и «Клерк.Премиум».

Сервис позволяет получить более подробную информацию о компании и оценить риски сотрудничества с ней.

В обновленную проверку добавили:

  • Оценку надежности компании и факторов риска.

  • Арбитражные дела с участием контрагента.

  • Исполнительные производства ФССП.

  • Сведения о банкротстве из ЕФРСБ.

  • Сообщения Федресурса.

  • Госзакупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

  • Сведения о проверках и контрольных мероприятиях.

  • Анализ финансовых показателей, а также информацию о господдержке и включении компании в реестр МСП.

Василий Эксперт

СРО «Клерка»

«Новый сервис содержит гораздо больше информации о компаниях и будет ещё полезнее в ежедневной работе бухгалтера»

При этом в сервисе сохранились сведения о реквизитах, руководителях, учредителях, лицензиях, налогах и взносах. Пользователям также доступна финансовая отчетность за 2011–2025 годы.

В дальнейшем разработчики планируют добавить версию карточки для печати, возможность сохранять компании в избранное и отслеживать изменения в их деятельности.

Проверить контрагента можно уже сейчас в личном кабинете «Клерк.Системы». Подробности обновления и сравнение старой и новой версий доступны в обзоре сервиса.

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