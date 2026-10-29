🔥 На «Клерке» обновили сервис проверки контрагентов: теперь доступны арбитражные дела, долги и банкротства
В «Клерк.Системе» появилась расширенная проверка контрагентов. Теперь пользователи могут оценивать надежность компаний, изучать судебные споры, исполнительные производства, банкротства и участие в госзакупках.
«Клерк» запустил обновленный сервис проверки контрагентов в личном кабинете. Новые возможности уже доступны пользователям с подписками «Клерк.Система» и «Клерк.Премиум».
Сервис позволяет получить более подробную информацию о компании и оценить риски сотрудничества с ней.
В обновленную проверку добавили:
Оценку надежности компании и факторов риска.
Арбитражные дела с участием контрагента.
Исполнительные производства ФССП.
Сведения о банкротстве из ЕФРСБ.
Сообщения Федресурса.
Госзакупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Сведения о проверках и контрольных мероприятиях.
Анализ финансовых показателей, а также информацию о господдержке и включении компании в реестр МСП.
СРО «Клерка»
«Новый сервис содержит гораздо больше информации о компаниях и будет ещё полезнее в ежедневной работе бухгалтера»
При этом в сервисе сохранились сведения о реквизитах, руководителях, учредителях, лицензиях, налогах и взносах. Пользователям также доступна финансовая отчетность за 2011–2025 годы.
В дальнейшем разработчики планируют добавить версию карточки для печати, возможность сохранять компании в избранное и отслеживать изменения в их деятельности.
Проверить контрагента можно уже сейчас в личном кабинете «Клерк.Системы». Подробности обновления и сравнение старой и новой версий доступны в обзоре сервиса.