Совершеннолетнего студента вуза можно принять на полный рабочий день

Сам факт обучения в вузе не дает совершеннолетнему работнику права на сокращенное рабочее время. Неполный день или неделю стороны могут установить по соглашению.

Совершеннолетний студент вуза может работать полный день, следует из ответа специалистов портала «Онлайнинспекция.рф». Трудовой кодекс не предусматривает специальных ограничений продолжительности работы для таких сотрудников.

Сокращенная рабочая неделя обязательна для работников младше 18 лет, инвалидов I и II групп, а также сотрудников на рабочих местах с вредными условиями труда 3 или 4 степени либо опасными условиями. Лимиты составляют от 24 до 36 часов в неделю в зависимости от категории работника, следует из ст. 92 ТК.

Работодатель и студент вправе согласовать неполный рабочий день, смену или неделю на основании ст. 93 ТК. Такой режим можно установить при приеме на работу или позднее, бессрочно либо на согласованный сторонами период.