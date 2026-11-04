Можно ли отстранять работника, если продлили медкнижку не там, где требовал директор

Нельзя не допустить к работе сотрудника, который сам продлил медкнижку.

Работодатель отстранил сотрудницу от работы из-за того, что она продлила медкнижку не в их организации. Насколько это законно, спросили на сайте Онлайнинспекции.

«Это незаконно. Работодатель вправе отстранять от работы только в случаях (приведены в правовом обосновании), установленных законом. Ваш случай к ним не относится», — объяснил Роструд.

Перечень случаев, в которых работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) сотрудника, есть в ч. 1 ст. 76 ТК.