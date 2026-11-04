Сотрудник уволился, но вспомнил про старый диплом: Роструд объяснил, надо ли заполнять трудовую книжку

Работница уволилась по собственному желанию в феврале 2026 года. В день увольнения получила на руки трудовую книжку с записью об увольнении. В октябре 2026 года она обратилась к администрации с требованием внести в ее трудовую книжку запись о награждении дипломом призера Фестиваля – конкурса, который она получили во время работы, в мае 2025 года.

Онлайнинспекцию спросили – имеет ли право бывший работодатель вносить записи в трудовую книжку, если трудовые отношения уже прекращены, и что ответить на требование бывшей работницы.

«Полагаем, что имеет в описанной ситуации, поскольку награждение было произведено в период работы гражданки у работодателя», — ответил Роструд.

Ведомство рекомендует удовлетворить просьбу бывшей работницы.

Согласно п. 25 Приложения № 2 к Приказу Минтруда от 19.05.2021 № 320н в трудовую книжку вносятся в том числе сведения о награждении (поощрении) за трудовые заслуги.