Исследование: повышение НДС и налога на прибыль обернулось резким сокращением инвестиций

Жесткая фискальная политика и рост налоговой нагрузки привели к тому, что почти 40% российских предприятий сократили капвложения, а значительная часть малого бизнеса осталась без прибыли.

Рост налогов и усиление контроля помогают пополнять бюджет, но одновременно снижают инвестиционную активность компаний. Такой вывод сделали эксперты НИУ ВШЭ в аналитическом материале для дайджеста АИИК. Документ есть в распоряжении «Клерка».

По данным исследования, в 2025-2026 годах власти усилили фискальную консолидацию. Были повышены ставки НДС и налога на прибыль, пересмотрены условия применения УСН, а также расширены возможности налогового администрирования за счет цифровизации.

Авторы отмечают, что дефицит федерального бюджета по итогам 2025 года составил 2,6% ВВП, а нефтегазовые доходы сократились почти на 24% по сравнению с предыдущим годом. В этих условиях государство активнее использует налоговые инструменты для пополнения казны.

Эксперты указывают, что малый бизнес адаптируется к новым условиям, переходя на другие налоговые режимы и повышая цены. Однако финансовая устойчивость многих компаний остается под давлением. Опросы показывают, что значительная часть малых предприятий работает без прибыли.

Отдельное внимание в исследовании уделено инвестиционной активности. Весной 2026 года о сокращении инвестиционных расходов сообщили 39% опрошенных предприятий. Доля компаний, реализующих производственные инвестиционные проекты, снизилась до 45,1%.

Авторы предупреждают, что новые правила могут осложнить реализацию проектов государственно-частного партнерства. Изменения в порядке учета и возмещения НДС делают финансирование более прозрачным, но одновременно усложняют финансовые модели концессий и могут замедлить запуск новых проектов.

Главным риском эксперты называют возможный инвестиционный спад на фоне роста налоговой нагрузки и увеличения издержек бизнеса. При этом экономика продолжает демонстрировать рост. По приведенным в исследовании данным, в первом полугодии 2026 года ВВП России увеличился на 0,6% год к году, тогда как инвестиции сократились на 9,9%.