Переход с патента на УСН или ОСНО: как правильно перенастроить онлайн кассу

В кассовых чеках должна быть указана актуальная система налогообложения. Если касса передает сведения через ОФД, заявление о перерегистрации подавать не нужно.

Настройки ККТ необходимо изменить при переходе на другой налоговый режим, изменении ставок НДС или возникновении обязанности его платить. Это также требуется при утрате права на УСН, АУСН, ПСН или ЕСХН. Неактуальные сведения в чеке нарушают требования Федерального закона № 54-ФЗ.

При передаче данных через оператора фискальных данных достаточно сформировать на кассе отчет об изменении параметров регистрации. ОФД автоматически направит сведения в ФНС. Заявление о перерегистрации потребуется при поломке фискального накопителя, автономной работе кассы или изменении специальных признаков ККТ, например при переходе к продаже маркированных товаров. Об этом сказано на сайте ФНС.

При утрате права на ПСН новый режим — УСН или ОСНО — указывают со следующего дня после превышения лимита доходов. В 2026 году он составляет 20 млн рублей. Чеки коррекции за период действия патента не нужны, но заявление об утрате права на ПСН следует подать в течение 10 дней. За чек с неверной системой налогообложения по ч. 4 ст. 14.5 КоАП грозит предупреждение или штраф.