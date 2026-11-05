Проекты горят: можно ли с согласия сотрудника вызывать его на работу каждые выходные?

Закон не запрещает работу по субботам и воскресеньям, если выполняются два правила.

В организации установлена 5 дневная рабочая неделя, но есть специальные проекты, которые требуют работы в выходные дни.

Онлайнинспекция ответила, может ли работодатель с согласия работника привлекать работника каждые выходные к работе.

«Может, но с соблюдением установленного законом порядка и при условии, что работа в выходные дни будет обусловлена необходимостью выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых будет зависеть в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений», — разъяснил Роструд.

Запрет на работу в выходные и нерабочие праздничные дни установлен ч. 1 ст. 113 ТК.

Привлекают работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений (ч. 2 ст. 113 ТК).

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по письменному распоряжению работодателя (ч. 8 ст. 113 ТК).