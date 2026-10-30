Юрист Варшавер рассказал, как импортерам отбиться от доначислений таможни после дела «Лэтуаль»
ФТС может активнее проверять импорт товаров через страны ЕАЭС после дела «Лэтуаль». При этом компании сохраняют шансы на защиту в суде, поскольку каждое доначисление таможня обязана обосновать отдельно.
Судебное разбирательство вокруг доначисления пошлин ритейлеру «Лэтуаль» может привести к усилению таможенного контроля в отношении компаний, ввозящих продукцию в Россию через другие страны ЕАЭС. Недавно мы писали, что суд впервые разрешил брать повышенные пошлины на европейские товары из стран ЕАЭС.
Проверочные мероприятия в отношении компании проводились еще в 2025 году, а решения о доначислениях были приняты в марте 2026 года. Суд первой инстанции поддержал позицию таможни: приобретение продукцией статуса товара ЕАЭС не освобождает от уплаты повышенных российских пошлин. Как объяснил «Клерку» юрист Марк Варшавер, риски для бизнеса связаны не с самим решением суда, а с наработанным механизмом проверок ФТС.
«Главный риск для бизнеса заключается не в самом судебном решении, а в том, что ФТС уже располагает инструментами для выявления ранее совершенных поставок и может активнее использовать их для предъявления значительных финансовых требований», — подчеркнул Марк Варшавер.
Для выявления нарушений Федеральной таможенной службе даже не требуется проводить выездные проверки. Нормы Таможенного кодекса ЕАЭС позволяют запрашивать документы и сведения уже после выпуска продукции. Сравнивая данные статистической отчетности о взаимной торговле с перечнем товаров, подпадающих под повышенные ставки по постановлению правительства от 07.12.2022 № 2240, таможня легко находит сомнительные операции.
«Решение по делу “Лэтуаль” не означает автоматической законности аналогичных доначислений другим импортерам. Таможенные органы должны обосновывать применение повышенных ставок и правильность расчетов в каждом конкретном случае. “Лэтуаль” уже обжаловал решение первой инстанции, поэтому говорить об окончательно сформировавшейся судебной позиции преждевременно», — отметил юрист
Для защиты своих интересов бизнес может опираться на ключевые нормы Договора о ЕАЭС, согласно которым во взаимной торговле государств-членов таможенные пошлины не применяются, а решения таможенных органов признаются взаимно.
«Дополнительным аргументом может служить письмо ФТС России от 26 января 2023 года № 05-15/04169, в котором ведомство указывало, что при перемещении в Россию товаров, уже приобретших статус товаров ЕАЭС, доплата ввозных пошлин не требуется. Хотя письмо не является нормативным правовым актом и суд по делу “Лэтуаль” отклонил ссылку на него, документ может использоваться для обоснования добросовестности импортера и непоследовательности правоприменительной практики», — уточнил эксперт.
Кроме того, импортеры вправе оспаривать экономическое содержание сделок и сами математические расчеты доначислений. Так, в деле «Лэтуаль» суд признал недействительным одно из решений таможни именно из-за того, что ведомство не смогло доказать правильность сведений о массе нетто и количестве товара.