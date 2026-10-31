Роструд объяснил, когда работник вправе отказаться от сверхурочной работы

Работодатель может привлекать сотрудников к сверхурочной работе без их согласия только в исключительных случаях. За первые два часа переработки положена оплата не менее чем в полуторном размере, за последующие — не менее чем в двойном.

Работодатель вправе привлекать сотрудников к сверхурочной работе без их согласия только в предусмотренных законом случаях. При этом продолжительность переработок не должна превышать четырех часов за два дня подряд и 120 часов в год, за исключением отдельных ситуаций. Об этом напомнили специалисты Роструда на портале «Онлайнинспекция.рф».

Согласно ст. 99 ТК РФ, сверхурочной считается работа по инициативе работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего дня или смены. При суммированном учете рабочего времени переработку определяют по итогам учетного периода.

Как пояснили в Роструде, письменное согласие сотрудника необходимо, если требуется закончить работу из-за непредвиденной технической задержки, устранить неисправность оборудования, которая может остановить работу других сотрудников, или заменить неявившегося сменщика, когда работу нельзя прерывать.

При этом большой объем работы сам по себе не дает работодателю права требовать переработки без согласия сотрудника.

Без согласия работника сверхурочная работа допускается, в частности, для предотвращения катастроф и производственных аварий, устранения последствий стихийных бедствий, восстановления работы коммунальных систем, транспорта и связи, а также при чрезвычайных обстоятельствах.

В остальных случаях необходимо письменное согласие сотрудника и учет мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, если он есть.

При этом беременных женщин, несовершеннолетних работников и сотрудников в период действия ученического договора запрещено привлекать к сверхурочной работе.

Для отдельных категорий действуют дополнительные гарантии. В частности, инвалиды, женщины с детьми до трех лет, одинокие родители с детьми до 14 лет и многодетные сотрудники при установленных законом условиях могут привлекаться к переработкам только с письменного согласия. Их также необходимо ознакомить с правом отказаться от такой работы.

Согласно ст. 152 ТК РФ, сверхурочная работа оплачивается:

За первые два часа — не менее чем в полуторном размере.

За последующие часы — не менее чем в двойном размере.

При расчете повышенной оплаты учитывается зарплата, установленная системой оплаты труда работодателя, включая компенсационные и стимулирующие выплаты.

Вместо повышенной оплаты сотрудник по собственному желанию может выбрать дополнительное время отдыха. Его продолжительность должна быть не меньше времени, отработанного сверхурочно. Работодатель не вправе самостоятельно навязать такой вариант компенсации.

Отдельно в Роструде уточнили, что эпизодические задержки сотрудников с установленным ненормированным рабочим днем не считаются сверхурочной работой.

Если работодатель нарушает порядок привлечения к переработкам или отказывается оплачивать их в установленном размере, сотрудник вправе обратиться в государственную инспекцию труда или суд.