«И НДС, и сбор не планируется» — Минфин передумал дважды облагать трансграничную торговлю

Норму о новом таможенном сборе планируют исключить из поправок к НК ко второму чтению. При этом с 2027 года трансграничные покупки хотят облагать НДС по ставке 22%.

Таможенный сбор 100 рублей с каждой зарубежной интернет-посылки вводить не планируют, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов в Госдуме. Правительство, скорее всего, внесет соответствующую поправку ко второму чтению законопроекта.

«Вводить и НДС, и таможенный сбор не планируется», — сказал Сазанов.

Сбор предлагали взимать с 2027 года с посылок стоимостью до 200 евро, то есть в пределах действующего порога беспошлинного ввоза в ЕАЭС.

НДС на товары трансграничной электронной торговли Минфин по-прежнему предлагает установить с 2027 года сразу по ставке 22%. Ведомство объясняет это необходимостью выровнять налоговые условия для традиционной и онлайн-розницы и не ожидает роста цен.

Сейчас при стоимости посылки свыше 200 евро взимается пошлина 15% от таможенной стоимости. С 1 января 2027 года ее планируют снизить до 5%, поскольку страны ЕАЭС будут взимать НДС с трансграничных покупок на национальном уровне.