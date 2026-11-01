Работодатель не может заставить сотрудника получать зарплату в определенном банке

Сотрудник вправе самостоятельно выбрать банк для получения зарплаты, даже если у компании есть зарплатный проект. За отказ перечислять деньги по новым реквизитам работодателю грозит штраф до 50 тыс. рублей.

Работодатель не вправе требовать от сотрудника получать зарплату только в банке, с которым у компании заключен договор. Об этом «Клерку» рассказала заместитель руководителя юридического отдела Coleman Group Виктория Першина.

По ч. 3 ст. 136 ТК РФ работник может сменить зарплатный банк в любое время. Для этого необходимо подать письменное заявление с новыми реквизитами не позднее чем за 15 календарных дней до выплаты зарплаты.

Отказать в смене банка из-за дополнительных комиссий или технических сложностей работодатель не может.

За нарушение предусмотрены штрафы по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ:

30–50 тыс. рублей — для организаций;

10–20 тыс. рублей — для должностных лиц;

1–5 тыс. рублей — для ИП.

Если сотрудник вовремя передал реквизиты, но зарплата поступила на старый счет, необходимо обратиться в бухгалтерию и предоставить подтверждение подачи заявления.

«Если вы своевременно предоставили обновленные банковские реквизиты, а работодатель ошибочно произвел перечисление денежных средств на прежний счет, действия работодателя могут быть квалифицированы как нарушение», — пояснила Першина.

Если проблему не решают, работник вправе обратиться в трудовую инспекцию, прокуратуру или суд.

При задержке зарплаты работодатель обязан выплатить компенсацию за каждый день просрочки по ст. 236 ТК РФ. Эта обязанность сохраняется, даже если задержка произошла из-за технического сбоя или ошибки банка.