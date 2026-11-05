Можно ли оформлять работу в выходные без указания точного времени в приказе? Ответ Роструда

Работодатель не обязан указывать точное количество часов в приказе о работе в выходной.

Работодатель привлекает персонал к работе в выходные дни приказом. В приказе указана только дата привлечения, без указания количества часов.

Количество фактически отработанных часов подтверждается служебной запиской и табелем. Насколько правомерно такое привлечение к работе, спросили Онлайнинспекцию.

«Полагаем, что это правомерно», — ответил Роструд.

Согласно ч. 8 ст. 113 ТК, привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по письменному распоряжению работодателя.

В соответствии с ч. 4 ст. 91 ТК, работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником.