Можно ли оформлять работу в выходные без указания точного времени в приказе? Ответ Роструда
Работодатель не обязан указывать точное количество часов в приказе о работе в выходной.
Работодатель привлекает персонал к работе в выходные дни приказом. В приказе указана только дата привлечения, без указания количества часов.
Количество фактически отработанных часов подтверждается служебной запиской и табелем. Насколько правомерно такое привлечение к работе, спросили Онлайнинспекцию.
«Полагаем, что это правомерно», — ответил Роструд.
Согласно ч. 8 ст. 113 ТК, привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по письменному распоряжению работодателя.
В соответствии с ч. 4 ст. 91 ТК, работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником.