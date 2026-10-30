Минэкономразвития определило коэффициенты-дефляторы на 2027 год для УСН, ПСН и НДФЛ

Утвердили коэффициенты-дефляторы на 2027 год для ряда налоговых режимов и платежей. В частности, для УСН показатель составит 1,153, а для патентной системы налогообложения — 1,325.

Минэкономразвития подготовило приказ об установлении коэффициентов-дефляторов на 2027 год. Документ принят в соответствии с Налоговым кодексом РФ и определяет значения показателей, которые используют при расчете отдельных налогов и сборов.

Согласно проекту приказа, на 2027 год установлены следующие коэффициенты-дефляторы:

для главы 23 НК РФ «Налог на доходы физических лиц» — 3,006;

для главы 25.1 НК РФ «Сборы за пользование объектами животного мира и водными биологическими ресурсами» — 1,251;

для главы 25.2 НК РФ «Водный налог» — 1,153;

для главы 25.4 НК РФ «Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья» — 1,008;

для главы 26.2 НК РФ «Упрощенная система налогообложения» — 1,153;

для главы 26.5 НК РФ «Патентная система налогообложения» — 1,325;

для главы 33 НК РФ «Торговый сбор» — 1,290.

Приказ вступит в силу после официального опубликования и будет применяться при расчете соответствующих налоговых показателей в 2027 году.