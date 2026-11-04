Транспортный налог необходимо заплатить до 1 декабря 2026 года

Ставки, льготы и порядок платежа зависят от региона, в котором зарегистрирован владелец автомобиля.

Срок уплаты транспортного налога истекает 1 декабря 2026 года, следует из норм Налогового кодекса. Этот платеж относится к региональным, поэтому правила его начисления действуют на двух уровнях. На федеральном уровне порядок регулирует глава 28 НК, а власти субъектов РФ утверждают конкретные ставки, сроки и региональные льготы, напомнило УФНС по ЛНР.

Ставки налога различаются по субъектам страны. Например, если налогоплательщик зарегистрирован в Ростовской области, расчет производят по тарифам местного законодательства.

Перед оплатой автовладельцам стоит проверить корректность сведений в налоговой системе:

верное отражение объектов налогообложения;

характеристики объектов (объем двигателя, мощность);

актуальность персональных данных (ИНН, СНИЛС и др);

информацию о льготах — при наличии оснований для их применения.

Если есть неточности, актуализировать данные и подать заявление о перерасчете транспортного налога можно через сервис ЛК налогоплательщика-физлица.